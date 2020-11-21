HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, SASS, JavaScript, jQuery, PHP, Figma, Avocode, WordPress, Photoshop.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке с приятным соотношением цены и качества!
Имею знания:
- HTML5
- CSS3 с применением FLEXBOX/GRID, препроцессорами SASS, SCSS
- JavaScript, jQuery
- PHP, AJAX, MySql, RedBeanPHP
- WordPress
- Photoshop
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Уникальный дизайн сайтов
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3/JS анимация сайтов.
- Пишу PHP скрипты отправки данных с сайта на Почту или Телеграм
- Перенос сайтов на WordPress
- Доработка и настройка сайта на WordPress
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Даю консультации по макету
- Всегда на связи
Связь:
E-mail: [email protected]
Instagram: _web.daniil_
Telegram: Daniil
Портфолио
- Сайт под ключ. HTML5, CSS3, JS, PHP, WordPress.72 просмотра
- Верстка лендинга + натяжка на CMS WordPress.76 просмотров
- Верстка лендинга. HTML5, CSS3, JS, PHP.72 просмотра
- Сайт под ключ. HTML5, CSS3, JS, PHP, SEO.70 просмотров
- Cайт справочник. HTML5, CSS3, JS, PHP.46 просмотров