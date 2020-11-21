Только качественно и в срок - разработка/вёрстка адаптивных сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, SASS, JavaScript, jQuery, PHP, Figma, Avocode, WordPress, Photoshop.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке с приятным соотношением цены и качества!

Имею знания:

HTML5

CSS3 с применением FLEXBOX/GRID, препроцессорами SASS, SCSS

JavaScript, jQuery

PHP, AJAX, MySql, RedBeanPHP

WordPress

Photoshop

﻿- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

﻿- Уникальный дизайн сайтов

﻿- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

﻿- CSS3/JS анимация сайтов.

﻿- Пишу PHP скрипты отправки данных с сайта на Почту или Телеграм

﻿- Перенос сайтов на WordPress

﻿- Доработка и настройка сайта на WordPress

﻿- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

﻿- Готов приступить уже

﻿- Всегда довожу дело до конца

﻿- Не нарушаю сроков

﻿- Даю консультации по макету

﻿- Всегда на связи

Связь:

E-mail: [email protected]

Instagram: _web.daniil_

Telegram: Daniil