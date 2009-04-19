daniilka

Closez Closez daniilka

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подрихтовать скрипт

    У меня есть небольшой скрипт, в нем присутствуют - ( респекты, бонусы, коментарии ). Нужно оставить только ( респекты ). Пишите в icq 415 - 24 - 25. Файл есть, в icq скину

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Задание для хорошего программиста

    Нужен человек, который знает торрент треккер. На движок который стоит, нужно поставить элементы с друго трекера. Файлы дам. Мне от Вас в ответе нужно Ваше icq. Отписуюсь всем.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад