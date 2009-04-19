У меня есть небольшой скрипт, в нем присутствуют - ( респекты, бонусы, коментарии ). Нужно оставить только ( респекты ). Пишите в icq 415 - 24 - 25. Файл есть, в icq скину
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
У меня есть небольшой скрипт, в нем присутствуют - ( респекты, бонусы, коментарии ). Нужно оставить только ( респекты ). Пишите в icq 415 - 24 - 25. Файл есть, в icq скину
Нужен человек, который знает торрент треккер. На движок который стоит, нужно поставить элементы с друго трекера. Файлы дам. Мне от Вас в ответе нужно Ваше icq. Отписуюсь всем.