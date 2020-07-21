Начинающий дизайнер сайтов, постеров, флаеров

Всем привет! Меня зовут Данил и я начинающий дизайнер, из-за этого услуги стоят гораздо дешевле чем у прошареных мастеров =) На моем счету уже имеются несколько работ, в основном это сайты и лендинги. Также занимаюсь адаптивным дизайном сайтов. Есть пару постеров и флаеров. Найду подход к каждому клиенту и выполню все Ваши просьбы и пожелания!