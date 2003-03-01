danil_prosandeev

начинающий фрилансер

Привет меня зовут Данил, мне 19 лет я из Украины живу в Днепре, я начинающий фрилансер обучаюсь фрилансом около месяца, обладаю базовым английским, люблю переводить тексты если не понимаю какие-то слова то пользуюсь переводчиком, также могу помочь придумать название сайта, у меня очень большое мышление на придуманость названия сайтов, еще могу помочь оставить где-то отзыв или же проверить тг бота вообщем помочь в легком задании, не судите строго только обучаюсь фрилансу дальше- больше, надеюсь вы мне доверите свою роботу, спасибо если прочитали этот текст)