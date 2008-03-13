danila_dru

Андрей danila_dru

 
41 годУкраина/Черкассы
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка конфигураций 1С с нуля. Работа с 1С 8.2

Delphi, ehlib, fastreport, ibx, rxlib

Interbase, firebird

1C v 8.0/8.1 (наличие сертификата профессионал и специалист)

1C v 8.2 (примеры на сайте www.danila.org.ua)

Delphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
dnepryanin
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
1C - экспорт из excel
Очень доволен работой! Сделана четко, и так, чтобы я потом мог сам пользоваться. Раньше сроков. Андрей выбран мной для дальнейших разработок и консультации по программе 1С.
Хороший заказчик. Четко формулирует задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ovart
Артур 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Excel в FastReport
Огромнейший респект - Андрею! Все было сделано в срок. Выполнены все мои требованияи даже больше. Также фрилансер подсказывал то, что не входило в его обязанности. выделил в работе: всегда был на связи, проявлял инициативу - 11баллов Рекомендую!
Было очень приятно работать с заказчиком. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Kristwork
Украина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Требуется программа для MS Excel
Доволен работой. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 10 дней
#80
Базы данных
1 отзыв
от $10
от 10 дней
#50