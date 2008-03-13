Огромнейший респект - Андрею! Все было сделано в срок. Выполнены все мои требованияи даже больше. Также фрилансер подсказывал то, что не входило в его обязанности. выделил в работе: всегда был на связи, проявлял инициативу - 11баллов Рекомендую!