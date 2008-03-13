Разработка конфигураций 1С с нуля. Работа с 1С 8.2
Delphi, ehlib, fastreport, ibx, rxlib
Interbase, firebird
1C v 8.0/8.1 (наличие сертификата профессионал и специалист)
1C v 8.2 (примеры на сайте www.danila.org.ua)
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен работой! Сделана четко, и так, чтобы я потом мог сам пользоваться. Раньше сроков. Андрей выбран мной для дальнейших разработок и консультации по программе 1С.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко формулирует задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
15 лет назад
Огромнейший респект - Андрею! Все было сделано в срок. Выполнены все мои требованияи даже больше. Также фрилансер подсказывал то, что не входило в его обязанности. выделил в работе: всегда был на связи, проявлял инициативу - 11баллов Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с заказчиком. Рекомендую для сотрудничества.
$20
10 баллов
16 лет назад
Доволен работой. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 10 дней
#80
Базы данных
1 отзыв
от $10
от 10 дней
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