danila_gubsky

Данила danila_gubsky

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создадим продающие сайты со смыслами вместе

Здравствуйте!

Меня зовут Данила и я профессиональный дизайнер сайтов.

Моя специализация - создание продающих сайтов с упаковкой всех ключевых смыслов.

Мое портфолио на behance:

 

Во фрилансе уже 3 года и за это время сформулировал четкие принципы своей работы:

  • постоянно нахожусь на связи с клиентом
  • уровень моих работ не ниже, чем представленных в портфолио
  • выполняю работу в четко установленные сроки
Работая над вашим проектом, я полностью погружаюсь во все тонкости задачи и поэтому на выходе вы получите точный современный дизайн, закрывающий все пробелы вашего бизнеса.

Бесплатно проведу аудит ваших конкурентов, целевой аудитории, а также буду сопровождать ваш проект после завершения дизайна при необходимости.

Давайте сделаем классный сайт вместе!