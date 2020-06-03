danila_gubsky

Создадим продающие сайты со смыслами вместе

Здравствуйте!

Меня зовут Данила и я профессиональный дизайнер сайтов.

Моя специализация - создание продающих сайтов с упаковкой всех ключевых смыслов.

Мое портфолио на behance:

Во фрилансе уже 3 года и за это время сформулировал четкие принципы своей работы:

постоянно нахожусь на связи с клиентом

уровень моих работ не ниже, чем представленных в портфолио

выполняю работу в четко установленные сроки

Работая над вашим проектом, я полностью погружаюсь во все тонкости задачи и поэтому на выходе вы получите точный современный дизайн, закрывающий все пробелы вашего бизнеса.

Бесплатно проведу аудит ваших конкурентов, целевой аудитории, а также буду сопровождать ваш проект после завершения дизайна при необходимости.

Давайте сделаем классный сайт вместе!