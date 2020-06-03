danila_gubsky

Создадим продающие сайты со смыслами вместе
Здравствуйте!
Меня зовут Данила и я профессиональный дизайнер сайтов.
Моя специализация - создание продающих сайтов с упаковкой всех ключевых смыслов.
Мое портфолио на behance:
Во фрилансе уже 3 года и за это время сформулировал четкие принципы своей работы:
- постоянно нахожусь на связи с клиентом
- уровень моих работ не ниже, чем представленных в портфолио
- выполняю работу в четко установленные сроки
Бесплатно проведу аудит ваших конкурентов, целевой аудитории, а также буду сопровождать ваш проект после завершения дизайна при необходимости.
Давайте сделаем классный сайт вместе!
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