danildeveloper

Даниїл Нєзамєєв danildeveloper

 
22 годаУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Я создам сайт, который выделит вас из толпы!

Поднимите свой веб-сайт на новый уровень с помощью моих первоклассных услуг веб-разработки.

Делая акцент на чистом, правильном и кроссбраузерном коде, я использую новейшие технологии, такие как HTML, CSS, JavaScript, SASS/SCSS, Bootstrap, Vue.js и Flexbox, Python, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.

Мои дизайны адаптивны, гибки и оптимизированы для повышения производительности, обеспечивая бесперебойную работу пользователей на всех устройствах.

Моя работа также включает анимацию CSS и JS, чтобы добавить изюминку вашему веб-сайту.

Вы можете рассчитывать на меня в профессиональном и эффективном обслуживании, управлении контентом и поддержке.

Будьте уверены, что я предоставлю высококачественные результаты, соответствующие вашим потребностям.

Благодаря моему опыту использования Figma, Tilda и Photoshop, вы можете быть уверены, что ваш сайт будет не только отлично выглядеть, но и будет удобным и функциональным.

Выберите меня для беспроблемной и быстрой веб-разработки.

После завершения работы, я оперативно и на бесплатной основе исправлю проблемы, которые могут возникнуть в течение двух недель.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграмм: front_end_developer19

Подробное резюме(на четырех языках): https://ivanov674.github.io/rezume/

JavascriptPythonHTMLCSSBootstrapFigmaTildaSCSSSASSPhotoshopVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
8%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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год в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
Создание одностраничного сайта
Я очень доволен сотрудничеством с Данилом. Он проявил себя как высококвалифицированный специалист с отличными навыками и знаниями. Всегда был на связи, отвечал на все мои вопросы, а также выполнил работу раньше заявленного срока.
Отличный заказчик. Приятный в общении и понятное подробное ТЗ. Спасибо за интересный проект
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