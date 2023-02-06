Поднимите свой веб-сайт на новый уровень с помощью моих первоклассных услуг веб-разработки.
Делая акцент на чистом, правильном и кроссбраузерном коде, я использую новейшие технологии, такие как HTML, CSS, JavaScript, SASS/SCSS, Bootstrap, Vue.js и Flexbox, Python, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.
Мои дизайны адаптивны, гибки и оптимизированы для повышения производительности, обеспечивая бесперебойную работу пользователей на всех устройствах.
Моя работа также включает анимацию CSS и JS, чтобы добавить изюминку вашему веб-сайту.
Вы можете рассчитывать на меня в профессиональном и эффективном обслуживании, управлении контентом и поддержке.
Будьте уверены, что я предоставлю высококачественные результаты, соответствующие вашим потребностям.
Благодаря моему опыту использования Figma, Tilda и Photoshop, вы можете быть уверены, что ваш сайт будет не только отлично выглядеть, но и будет удобным и функциональным.
Выберите меня для беспроблемной и быстрой веб-разработки.
После завершения работы, я оперативно и на бесплатной основе исправлю проблемы, которые могут возникнуть в течение двух недель.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграмм: front_end_developer19
Подробное резюме(на четырех языках): https://ivanov674.github.io/rezume/
- Магазин лесных духов6 просмотров
- Dalian8 просмотров
- Candles11 просмотров
- Каталог примеров страниц входа/регистрации16 просмотров
- Дизайн сайта стоматологической клиники13 просмотров
- Дизайн сайта частного психолога15 просмотров
- Дизайн сайта строительной компании домов12 просмотров
- Дизайн сайта по продаже и установке окон10 просмотров
- Medio23 просмотра
- Neuro19 просмотров
- Black duck18 просмотров