danilovgennadiy

Здравствуйте! Для разработки интернет магазина требуется программист на Symphony или Laravel. Пишите стоимость часа работы. Техническое задание высылаю только кандидатам.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте! Для разработки интернет магазина требуется программист на Symphony или Laravel. Пишите стоимость часа работы. Техническое задание высылаю только кандидатам.
Есть сайт на wordpress. На нем есть тест. Нужна помощь в установке реферальной программы на сайт. Вот сайт rost24 online Необходимо прописать в функциях так чтобы люди при наборе ссылки например "сайтстестами=ref123" (где 123 личный номер) ...