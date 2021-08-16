danilsmg

Данил danilsmg

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнерские продающие сайты

На этой бирже я недавно, НО...

 Отзывы можно посмотреть на другой фриланс-бирже freelance.ru (80+ отзывов)﻿

 И на моем сайте danilsmg.ru (аудио-отзывы)

✌ Кто я?

С 2016 года я создаю продающие сайты с незаурядным текстом и структурой.

Я работаю пошагово и быстро.

Сначала я пишу сценарий для вашего сайта (продающий текст), далее рисую схему сайта и только потом одновременно создаю дизайн и программирую сайт. Каждый шаг согласовываю лично с вами, где-то мы спорим, где-то я соглашаюсь, в итоге создав отличную посадочную страницу для ваших клиентов.

🔥 Мой презент для каждого клиента: 

  • Не сложный, но красивый и креативный логотип для вашего сайта в подарок при заказе сайта (бесплатно только 1 вариант, но в векторе);
  • Две недели бесплатной тех.поддержки вашего сайта
  • Пожизненная помощь с возникшими вопросами и советы стратегий маркетинга лично от меня
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 Мои услуги:

  • Landing-Page - одностраничный сайт;
  • Коммерческие сайты;
  • Упаковка Вашего бизнеса, брендирование - от нейминга до сайта;
  • Редизайн имеющихся веб-проектов;
  • !!! Написание продающего текста для сайта (сценарий сайта)
Я специализируюсь на:

  • HTML;
  • CSS;
  • JavaScript;
  • PHP;
  • WordPress;
  • Adobe Photoshop;
  • Adobe Illustrator;

 Мои последние работы:

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Отзывы заказчиков

guest_16275899266977
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$137
10 баллов
4 года назад
Разработка сайта-визитки
Отзыв недоступен.
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