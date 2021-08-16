Дизайнерские продающие сайты
На этой бирже я недавно, НО...
Отзывы можно посмотреть на другой фриланс-бирже freelance.ru (80+ отзывов)
И на моем сайте danilsmg.ru (аудио-отзывы)
✌ Кто я?
С 2016 года я создаю продающие сайты с незаурядным текстом и структурой.
Я работаю пошагово и быстро.
Сначала я пишу сценарий для вашего сайта (продающий текст), далее рисую схему сайта и только потом одновременно создаю дизайн и программирую сайт. Каждый шаг согласовываю лично с вами, где-то мы спорим, где-то я соглашаюсь, в итоге создав отличную посадочную страницу для ваших клиентов.
🔥 Мой презент для каждого клиента:
- Не сложный, но красивый и креативный логотип для вашего сайта в подарок при заказе сайта (бесплатно только 1 вариант, но в векторе);
- Две недели бесплатной тех.поддержки вашего сайта
- Пожизненная помощь с возникшими вопросами и советы стратегий маркетинга лично от меня
Мои услуги:
- Landing-Page - одностраничный сайт;
- Коммерческие сайты;
- Упаковка Вашего бизнеса, брендирование - от нейминга до сайта;
- Редизайн имеющихся веб-проектов;
- !!! Написание продающего текста для сайта (сценарий сайта)
- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- PHP;
- WordPress;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
Мои последние работы:
- jumbleberry.com/cn/pipeline (сайт для постоянных клиентов из Канады, Торонто)
- burnerheat.ru
- e2e4invest.ru
- autoprokatru.ru
- remont-tv52.ru
- ekzamen.pro ( с сео)
- safeglass-msk.ru (с сео)
- secret-mgn.ru
- какжебыстро.рф
- flowers-koketka.ru
- xformvisual.com
📞 Контакты:
- Мой сайт: http://danilsmg.ru
- E-mail: [email protected]
- Skype: live:danilsmg
- VK: http://vk.com/danilsmg
- Телефон: +79821005999
- Телеграм: @danilsmg
- Инстаграм: danilsmg
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Отзывы заказчиков
$137
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!