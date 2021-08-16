Дизайнерские продающие сайты

На этой бирже я недавно, НО...

 Отзывы можно посмотреть на другой фриланс-бирже freelance.ru (80+ отзывов)﻿

 И на моем сайте danilsmg.ru (аудио-отзывы)

✌ Кто я?

С 2016 года я создаю продающие сайты с незаурядным текстом и структурой.

Я работаю пошагово и быстро.

Сначала я пишу сценарий для вашего сайта (продающий текст), далее рисую схему сайта и только потом одновременно создаю дизайн и программирую сайт. Каждый шаг согласовываю лично с вами, где-то мы спорим, где-то я соглашаюсь, в итоге создав отличную посадочную страницу для ваших клиентов.

🔥 Мой презент для каждого клиента: 

Не сложный, но красивый и креативный логотип для вашего сайта в подарок при заказе сайта (бесплатно только 1 вариант, но в векторе);

при заказе сайта (бесплатно только 1 вариант, но в векторе); Две недели бесплатной тех.поддержки вашего сайта

вашего сайта Пожизненная помощь с возникшими вопросами и советы стратегий маркетинга лично от меня

 Мои услуги:

Landing-Page - одностраничный сайт;

Коммерческие сайты;

Упаковка Вашего бизнеса, брендирование - от нейминга до сайта;

Редизайн имеющихся веб-проектов;

!!! Написание продающего текста для сайта (сценарий сайта)

HTML;

CSS;

JavaScript;

PHP;

WordPress;

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator;

 Мои последние работы:

📞 Контакты: