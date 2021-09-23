Разработка сайтов, лендингов, Интернет-магазинов с учётом UX и UI. Индивидуально, грамотно, в срок.

Меня зовут Даниил и я Web UX/UI Designer. Я создаю визуально привлекательные, продающие и функциональные проекты. Готов выполнить ваш проект с учетом последних тенденций ui/ux дизайна.

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов. От Интернет-магазина до лендинга и портала. Не использую шаблоны, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1920 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую инструментарий дизайнера, такие как: Adobe Photoshop, Figma это сочетание позволяет разрабатывать по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Этапы моей работы:

• Внимательно изучаю задачу.

На данном этапе я обращаюсь к заказчику за помощью, т.к. тематика проектов бывает самой разной: от простых до

специфических. И, само собой, я как дизайнер не могу разбираться во всем этом многообразии тем. Впрочем, каждый раз, погружаясь в тот или иной проект, я новые профессии — и это здорово!

• Задаю уточняющие вопросы.

Бриф короткий и понятный простому человеку, не разбирающемуся в дизайне. Однако, он помогает мне составить представление о результате, который нужен клиенту. Если у заказчика возникают затруднения с заполнением брифа, я всегда готов обсудить проект.

• Обозначаю сроки и бюджет на разработку.

Изучение информации по проекту (бриф, ответы на вопросы, сопутствующий материал и пр.) дает мне понимание о сроках и бюджете проекта до старта работ. Ни бюджет, ни сроки не меняются в ходе рабочего процесса. Но есть исключения. Например, клиент решает внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ, что может внести свои корректировки в оценку проекта (в денежном и календарном эквивалентах). На всем протяжении работы над

проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком.

• Беру предоплату в размере от 30 до 50%.

Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом

платеже. К сожалению, нередки случаи, когда горе-посредники набирают у фрилансеров множество работ без предоплаты и внезапно «исчезают», далее используя полученные бесплатно наработки в своих коммерческих целях. Я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без предоплаты, но на определенных условиях. Например, я рисую один экран сайта и если он устраивает заказчика, он переводит мне предоплату и мы работаем по обычной моей схеме (если набросок не нравится, мы желаем друг другу

удачи и расходимся).

• Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам.

Ситуации бывают разные и как бы детально мы не прорабатывали бриф и прочую рабочую документацию по проекту, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика. Я нацелен на 100% утверждение результата клиентом, поэтому все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно. Конечно, это не относится к дополнениям к первоначальной задаче, что обычно я расцениваю как работу сверх обозначенного

ранее бюджета.

• Передаю исходники.

После завершения проекта я готовлю для заказчика пакет исходников. Все файлы имеют понятные наименования, сам исходник разделен на логические и тематические группы слоев, также по-человечески подписаны.

Я никогда не пропадаю из поля зрения заказчика после завершения проекта: часто у верстальщика или программиста (могу порекомендовать исполнителей) возникают вопросы, которые мы решаем совместно. Совершенно, бесплатно с моей стороны.

Мой график и контакты:

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 20:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.

•E-mail — [email protected]

•Telegram — @dankome

•VK — https://vk.com/dankome

•Instagram — https://www.instagram.com/dankome

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!