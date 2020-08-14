Всем привет! Меня зовут Даниил, живу в городе Перми, Россия. Я – режиссер видеомонтажа, и занимаюсь этим уже более года.

Работаю в Premier Pro, After Effects, Davinci Resolve

Контактные данные:

Viber 89638817423

Портфолио https://www.youtube.com/channel/UCCZbgSM_a5iAUcpIPB1aeeQ?view_as=subscriber

Почта: [email protected]

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