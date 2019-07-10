Данил приятно удивил при всем моем многолетнем опыте и собственном уровне администрирования! Перенос был очень сложным с кучей нюансов, но Данил быстро во всем разобрался и предложил свои решения всех проблем, работы была сделана идеально. Все проверил и перепроверил. Остались очень приятные впечатления от сотрудничества. Работа на совесть! Рекомендую.