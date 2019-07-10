danzz

Данил danzz

 
39 летРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа на совесть!

#vps #hosting #domain #linux #nginx #postfix #apache #zimbra #asterisk #freepbx #samba #dns #voip #cloud #mail #firewall

LinuxNginxApache
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ArjLover
48 летЧехия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Перенос сервера
Данил приятно удивил при всем моем многолетнем опыте и собственном уровне администрирования! Перенос был очень сложным с кучей нюансов, но Данил быстро во всем разобрался и предложил свои решения всех проблем, работы была сделана идеально. Все проверил и перепроверил. Остались очень приятные впечатления от сотрудничества. Работа на совесть! Рекомендую.
Надежный заказчик. Четко поставленная задача. Своевременная оплата.
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