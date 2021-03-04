Профессиональный преподаватель и переводчик с/на английский. Закончила МГЛУ

Работаю переводчиком и преподавателем языка более 15 лет, имею большой опыт перевода. переводила с/на английский язык тексты различных тематик: от детских игр до медицины и экономики. Также имею опыт написания текстов на различные темы. В активе имею практически безупречный русский, а следовательно, грамотный и интересный со всех точек зрения. перевод С радостью приму предложения о сотрудничестве!