Профессиональный Копирайтер

Даниил Апишев

Грузия, Тбилиси

Электронная почта: [email protected]

Образование:

Бакалавр маркетинга, Университет имени Герцена, Санкт-Петербург, Россия (ожидаемая дата окончания: (01.08.2025)

Навыки:

Творческий специалист по решению проблем с сильным аналитическим и стратегическим складом ума

Отличные коммуникативные и межличностные навыки

Владеет Microsoft Office, Adobe Creative Suite и платформами социальных сетей

Сильные навыки написания и редактирования

Проекты:

Соучредитель музыкальной продюсерской компании, которая создает и распространяет оригинальную музыку

Участвовал в различных Telegram-каналах и группах в социальных сетях, создавая привлекательный контент и управляя сообществом

Разработал маркетинговую стратегию для местной некоммерческой организации, которая увеличила их видимость в Интернете и количество пожертвований

Мероприятия:

Член маркетингового клуба университета имени Герцина (Санкт-Петербург)

Волонтер в местном приюте для животных

Рекомендации:

Предоставляется по запросу.