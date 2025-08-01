Даниил Апишев
Грузия, Тбилиси
Электронная почта: [email protected]
Образование:
Бакалавр маркетинга, Университет имени Герцена, Санкт-Петербург, Россия (ожидаемая дата окончания: (01.08.2025)
Навыки:
Творческий специалист по решению проблем с сильным аналитическим и стратегическим складом ума
Отличные коммуникативные и межличностные навыки
Владеет Microsoft Office, Adobe Creative Suite и платформами социальных сетей
Сильные навыки написания и редактирования
Проекты:
Соучредитель музыкальной продюсерской компании, которая создает и распространяет оригинальную музыку
Участвовал в различных Telegram-каналах и группах в социальных сетях, создавая привлекательный контент и управляя сообществом
Разработал маркетинговую стратегию для местной некоммерческой организации, которая увеличила их видимость в Интернете и количество пожертвований
Мероприятия:
Член маркетингового клуба университета имени Герцина (Санкт-Петербург)
Волонтер в местном приюте для животных
Рекомендации:
Предоставляется по запросу.