Я - начинающий фрилансер в сфере дизайн. Студент 3 курса факультета дизайна по отраслям. Художник. 5 лет занимаюсь профессионально, 3 года академического рисунка и живописи. Так же буду рада работе связанной с текстом.
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Портфолио
- Аполлон64 просмотра
- Осень54 просмотра
- Design has hope for life70 просмотров
- Композиции "движение и статика"247 просмотров
- Афиша30 просмотров
- Ритм30 просмотров
- Буклет "Экодвор"34 просмотра
- Серия Афиш для воронежского камерного театра54 просмотра