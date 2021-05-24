dapraksina266

Дарья dapraksina266

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Я - начинающий фрилансер в сфере дизайн. Студент 3 курса факультета дизайна по отраслям. Художник. 5 лет занимаюсь профессионально, 3 года академического рисунка и живописи. Так же буду рада работе связанной с текстом. 

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