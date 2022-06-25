daria_prozh

Videomaker

Имею высшее техническое образование НТУ «Дніпровська політехніка».

Около 10 лет занимаюсь монтажом роликов и фильмов разного жанра - свадеб, детские и семейные мероприятия (дни рождения, утренники, выпускные) рекламные и промо-ролики для крупных компаний, видеообзоры товаров, ютуб-блоги, интервью и др.

В совершенстве владею Adobe Premiere Pro, уверенный пользователь Adobe Audition и Adobe After Effects, имею базовые знания в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Имею опыт работы с мультикамерной съемкой, цветокоррекцией, работаю со звуком.