С удовольствием и ответственностью выполню Ваш заказ.
Мои работы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/darijache8291
Работая со мной, Вы получите:
- не только стильный, но и продуманный дизайн
- выполнение работы в срок
- постоянная связь в мессенджерах или почте
- подготовленный к верстке макет
- правки бесплатно
- обсуждение проекта, заполнение брифа, составление ТЗ
- UX-прототипирование сайта (для понимания структуры проекта)
- утверждение дизайна главной страницы
- утверждение дизайна внутренних страниц
- адаптивный дизайн под планшет и смартфон
Ценник и сроки:
Лендинг (до 6 экранов) – 80$
Каждый следующий экран – +10$
Адаптив – 30$ (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)
Сроки: лендинг – 3-5 дней, адаптив – 1-2 дня
Дизайн главного экрана сайта – 80$
Дизайн внутренней страницы – 40$/стр
Адаптив – 30$/стр (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)
Сроки: главная страница – 2-4 дня, адаптив для главной – 1 день, внутренняя страница – 1-2 дня/стр, адаптив для внутренней страницы – 2-3 страницы в день
Контакты:
Электронная почта: [email protected]
Telegram: @darija_chebykina
Viber, skype: по запросу
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Пишите! Буду рада посотрудничать :)
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