Удобный и продающий дизайн для Вашего бизнеса. Дизайн сайтов | Адаптив | Мобильные приложения

С удовольствием и ответственностью выполню Ваш заказ.

Мои работы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/darijache8291

Работая со мной, Вы получите:

не только стильный, но и продуманный дизайн

выполнение работы в срок

постоянная связь в мессенджерах или почте

подготовленный к верстке макет

правки бесплатно

обсуждение проекта, заполнение брифа, составление ТЗ

UX-прототипирование сайта (для понимания структуры проекта)

утверждение дизайна главной страницы

утверждение дизайна внутренних страниц

адаптивный дизайн под планшет и смартфон

Лендинг (до 6 экранов) – 80$

Каждый следующий экран – +10$

Адаптив – 30$ (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)

Сроки: лендинг – 3-5 дней, адаптив – 1-2 дня

Дизайн главного экрана сайта – 80$

Дизайн внутренней страницы – 40$/стр

Адаптив – 30$/стр (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)

Сроки: главная страница – 2-4 дня, адаптив для главной – 1 день, внутренняя страница – 1-2 дня/стр, адаптив для внутренней страницы – 2-3 страницы в день

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Telegram: @darija_chebykina

Viber, skype: по запросу

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Пишите! Буду рада посотрудничать :)