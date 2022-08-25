darija_ch

Дарья darija_ch

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Удобный и продающий дизайн для Вашего бизнеса. Дизайн сайтов | Адаптив | Мобильные приложения

С удовольствием и ответственностью выполню Ваш заказ.

 

Мои работы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/darijache8291 

Работая со мной, Вы получите:

  • не только стильный, но и продуманный дизайн
  • выполнение работы в срок
  • постоянная связь в мессенджерах или почте
  • подготовленный к верстке макет
  • правки бесплатно
Как будет проходить наша работа:

  • обсуждение проекта, заполнение брифа, составление ТЗ
  • UX-прототипирование сайта (для понимания структуры проекта)
  • утверждение дизайна главной страницы
  • утверждение дизайна внутренних страниц
  • адаптивный дизайн под планшет и смартфон

Ценник и сроки:

Лендинг (до 6 экранов) – 80$

Каждый следующий экран – +10$

Адаптив – 30$ (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)

Сроки: лендинг – 3-5 дней, адаптив – 1-2 дня

Дизайн главного экрана сайта – 80$

Дизайн внутренней страницы – 40$/стр

Адаптив – 30$/стр (Включает в себя дизайн для двух разрешений: планшет 768 и смартфон 320)

Сроки: главная страница – 2-4 дня, адаптив для главной – 1 день, внутренняя страница – 1-2 дня/стр, адаптив для внутренней страницы – 2-3 страницы в день

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

Telegram: @darija_chebykina

Viber, skype: по запросу

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Пишите! Буду рада посотрудничать :)

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