Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте. Именно дизайн сделает посетителя вашим покупателем.

Здравствуйте!

Я веб - дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.

Первое, что видит клиент заходя на ваш сайт это - дизайн. Именно он из простого посетителя

делает покупателя. Предлагаю вам разработать продающий, уникальный сайт в интересующем

вас стиле. Нужен дизайн для сайта юридической фирмы в строгом, деловом минимализме?

Будет сделано! А может красочный, яркий лендинг для детского развлекательного центра?

Без проблем! Воплощаю ваши идеи и задумки в реальность. Обратившись ко мне вы получите

гарантированный результат и адекватное общение.

Готова порадовать вас результатом своей работы.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Landing Page, корпоративный сайт,

сайт визитка, интернет магазин)

- Адаптивный дизайн (десктоп, планшет, смартфон)

- Прототипирование

- Дизайн баннеров, рекламные креативы для социальных сетей

Работаю в Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

В работе пользуюсь правилом — если уже что-то делать, то делать это хорошо. Хорошие проекты получаются тогда, когда ты изучаешь бизнес и конкурентов заказчика. И я трачу на это немало времени, чтобы проект, который мы с вами делаем был индивидуален, актуален и продаваемый.

А ещё, я активно продвигаю свой профиль, поэтому делаю приятные предложения и скидки.

Буду рада сотрудничать с Вами!

Жду от Вас сообщение в любое время!

Напишите мне для обсуждения Вашего проекта:

Telegram: @darina_pavshok

E-mail: : [email protected]