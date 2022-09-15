Здравствуйте!
Я веб - дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.
Первое, что видит клиент заходя на ваш сайт это - дизайн. Именно он из простого посетителя
делает покупателя. Предлагаю вам разработать продающий, уникальный сайт в интересующем
вас стиле. Нужен дизайн для сайта юридической фирмы в строгом, деловом минимализме?
Будет сделано! А может красочный, яркий лендинг для детского развлекательного центра?
Без проблем! Воплощаю ваши идеи и задумки в реальность. Обратившись ко мне вы получите
гарантированный результат и адекватное общение.
Готова порадовать вас результатом своей работы.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Landing Page, корпоративный сайт,
сайт визитка, интернет магазин)
- Адаптивный дизайн (десктоп, планшет, смартфон)
- Прототипирование
- Дизайн баннеров, рекламные креативы для социальных сетей
Работаю в Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
В работе пользуюсь правилом — если уже что-то делать, то делать это хорошо. Хорошие проекты получаются тогда, когда ты изучаешь бизнес и конкурентов заказчика. И я трачу на это немало времени, чтобы проект, который мы с вами делаем был индивидуален, актуален и продаваемый.
А ещё, я активно продвигаю свой профиль, поэтому делаю приятные предложения и скидки.
Буду рада сотрудничать с Вами!
Жду от Вас сообщение в любое время!
Напишите мне для обсуждения Вашего проекта:
Telegram: @darina_pavshok
E-mail: : [email protected]
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