darinaberman

Дарина Никитова darinaberman

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
WEB, UI/UX designer

Привіт :)

Я досвідчений UI/UX дизайнер із понад 1-річним стажем в галузі створення інтуїтивно зрозумілих та естетично привабливих інтерфейсів. Маю успішний досвід у розробці веб-сайтів, мобільних застосунків, дашбордів, корпоративних документів та інших дизайн-проектів.

Ключові Навички

  • UI/UX Дизайн: Створення зручних та красивих інтерфейсів для веб-сайтів та мобільних додатків.

  • Мультимедійний Дизайн: Розробка корпоративних документів, презентацій, брошур, візиток, листівок.

  • Технічні Навички: Впевнено володію Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrato), Figma.

  • Комунікація: Ефективна спільна робота з розробниками, маркетологами та іншими членами команди.