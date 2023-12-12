darinaberman

WEB, UI/UX designer

Привіт :)

Я досвідчений UI/UX дизайнер із понад 1-річним стажем в галузі створення інтуїтивно зрозумілих та естетично привабливих інтерфейсів. Маю успішний досвід у розробці веб-сайтів, мобільних застосунків, дашбордів, корпоративних документів та інших дизайн-проектів.

Ключові Навички