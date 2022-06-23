darinalavrinova

Мастер своего дела! Быстро и качественно делаю свою работу!
Готова помочь вам в любое время суток.
Свободно владею такими иностранными языками как: английский, польский, немецкий, французский, испанский.
Писала уникальные тексты, статьи и академические работы на английском и немецком языке различной тематики и уровня сложности: литература, экономика, философия и финансы.
Успешно перевела более 100 проектов, от документов до целых веб-сайтов.
Личные качества:
- коммуникабельность;
- ответственность;
- внимательность к деталям;
- организованность;
-хорошая память;
- аналитическое мышление;
- умение быстро учиться.
Работаю быстро, качественно и за приятную цену. Буду рада сотрудничеству.