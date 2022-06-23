darinalavrinova

Мастер своего дела! Быстро и качественно делаю свою работу!

Готова помочь вам в любое время суток.

Свободно владею такими иностранными языками как: английский, польский, немецкий, французский, испанский.

Писала уникальные тексты, статьи и академические работы на английском и немецком языке различной тематики и уровня сложности: литература, экономика, философия и финансы.

Успешно перевела более 100 проектов, от документов до целых веб-сайтов.

Личные качества:

- коммуникабельность;

- ответственность;

- внимательность к деталям;

- организованность;

-хорошая память;

- аналитическое мышление;

- умение быстро учиться.

Работаю быстро, качественно и за приятную цену. Буду рада сотрудничеству.