К фрилансеру обратилась впервые. Понравилось, что Дарья моментально отвечала на сообщения и отчитывалась о проделанной работе, поэтому повода для волнения не было. Были аргументированы все решения, почему так, а не по-другому. Приятное общение. Отдельное спасибо за понимание, сроки поджимали, а дизайн был готов уже через пару дней и именно такой, каким я его представляла. В будущем обязательно обращусь ещё раз!