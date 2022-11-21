Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
2 года назад
К фрилансеру обратилась впервые. Понравилось, что Дарья моментально отвечала на сообщения и отчитывалась о проделанной работе, поэтому повода для волнения не было. Были аргументированы все решения, почему так, а не по-другому. Приятное общение. Отдельное спасибо за понимание, сроки поджимали, а дизайн был готов уже через пару дней и именно такой, каким я его представляла. В будущем обязательно обращусь ещё раз!
Ответный отзыв
Полина, спасибо Вам за такой душевный отзыв и сотрудничество. Проект был очень интересным, с удовольствием жду следующий))