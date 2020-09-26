dariyapelykh

Дария dariyapelykh

 
25 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX

Дизайн 

  • Иконок, логотипов
  • Веб страниц, приложений
  • Адаптив
  • Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 Портфолио: https://www.behance.net/dariiapelykh

Разработка адаптивных сайтов, лендингов.

Навыки:

 - HTML5, CSS3

 - Bootstrap 4

 - Верстка Pixel Perfect

 - Photoshop, Figma, Avocode

 - SASS

 - Базовые знания JS, JQuery, Angular

 - Кроссбраузерная адаптивная верстка

Свяжитесь со мной любым удобным способом:

Telegram: https://t.me/dshaaaaaa

E-mail: [email protected]

JavascriptHTMLBootstrapFigmajQueryAngularIllustratorSASSPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$10
10 баллов
3 года назад
Горизонтальный баннер
всё ок
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
derkaska23
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сверстать 1 страницу c формой и настроить отправку заявок с формы
Дария все сделала хорошо, были правки, но куда без них.)) Вцелом, рекомендую
Прекрасный заказчик. Задача поставлена четко и понятно. Оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв