UI/UX
Дизайн
- Иконок, логотипов
- Веб страниц, приложений
- Адаптив
- Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Разработка адаптивных сайтов, лендингов.
Навыки:
- HTML5, CSS3
- Bootstrap 4
- Верстка Pixel Perfect
- Photoshop, Figma, Avocode
- SASS
- Базовые знания JS, JQuery, Angular
- Кроссбраузерная адаптивная верстка
Свяжитесь со мной любым удобным способом:
Telegram: https://t.me/dshaaaaaa
E-mail: [email protected]
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Ex_Travel Верстка по макету из Figma76 просмотров
- Gravity Верстка по макету из Figma114 просмотров
- Landie Верстка по макету из Figma85 просмотров
- JJ Верстка макета из Figma77 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
всё ок
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
3 года назад
Дария все сделала хорошо, были правки, но куда без них.)) Вцелом, рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Задача поставлена четко и понятно. Оплата в срок. Рекомендую