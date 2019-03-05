derkaska23

Так как в Instagram есть лимит на отправляемые сообщения незнакомым людям ( около 18-20 в день), нам необходимо разослать блогерам сообщение с предложением. В сообщении никакой прямой и глупой рекламы, а предложение к сотрудничеству. Вам ...
- $10Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт. Путь юзера на сайте таков: index.html – test.html (заполняет заявку) – sendmail.php – thank.html . На index.html идет трафик с utm-метками, то есть index.html?utm_source=razmetka&utm_medium=razmetka2 Значения utm_source и utm_medium – необходимо сохранять в куки юзеры ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Возникла проблема. Есть сервер – Centos7 (digitalocean). Загрузили лендинг, на котором есть форма заказа. Отправка заявок с этой формы реализованы стандартно через method=post. Пробуем отправлять заявки – не долетают на почту. Затем выгружаем этот ленд – ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Необходимо сверстать 1 станицу с формой , макет даем. И настроить отправку заявок с формы в амосрмHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо интегрировать нашу собственную форму лендинга с amoCRM. В амо – есть свой конструктор форм, но он нам не подходит в силу наших задач. Поэтому необходимо по api отправлять информацию с нашей собственной формы. Особенность ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Предоставляем ссылку на лендинг, который необходимо выкачать.(методом wget или другими)После того, как выкачиваете - необходимо будет слегка поменять дизайн и убрать некоторые блоки ( дадим четкое ТЗ). Так же необходимо будет настроить передачу данных с ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать несколько лендингов для тестирования первоначальной версии продукта (MVP). Так как, по сути, цель лендинга - это эксперименты с тестовой версией продукта, то в приоритете - низкая стоимость создания лендинга и высокая скорость (их ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]ТЗ для видео-ролика: [/b] [b]Цель:[/b] Сделать 15 секундный видео-ролик для рекламы личного блога. [b]Формат: [/b]сделать 2 одинаковых ролика( 1 версия = 1:1; а 2 версия = 9:16 – под сторис) [b]Примеры которые нравятся:[/b] https://drive.google.com/file/d/1sTuNljskqBtBRbWB7ThR9fDQJtVyNtqs/view?usp=sharing [b]Исходники: [/b] - личные фотографии и видео ( ...Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $7
Необходимо записать 2 текста голосом – по написанному тексту – на украинском языке. 30-40 секунд читки. Желательно в течение 1-3 часов скинуть готовые записи.Озвучивание54 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо написать скрипт ( на сервере либо для MAC) - в который я буду вбивать ссылку на профиль Facebook определенного человека - и скрипт будет собирать в Excell табличку такие данные об друзьях этого человека ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо поставленным дикторским голосом прочитать текст из 4 предложений. Пример подобной озвучки прилагаем. Скинем по запросу. Скидывайте пожалуйста примеры своих работ вместе с откликом на задание. СпасибоОзвучивание32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $7
Есть лендинг состоящий из 1 экрана. В коде напичканы всякие скрипты. Необходимо максимально облегчить лендинг и подправить резиновую верстку – чтоб на любом разрешении телефона нормально смотрелось. Работы на 10-15 минут Цель: максимально уменьшить и ускорить ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо заснять 30-секундный видеоролик на обычный смартфон. Это ролик- видеоотзыв( пример ролика- https://drive.google.com/open?id=1g5q4RL_0LU1m9oVx-shIU2RWTKoEbAtI ). Работы на 10 минут.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходимо написать скрипт, который будет проверять наличие приложения в магазине Google Play по ссылке на само приложение. Который будет срабатывать каждые 5 минут. Если же приложение банится в Google play ( открывается специальная страница – ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть собственный лендинг - с которого юзера предлагается загрузить apk. Но так как у Андроида стоит защита на скачивание из неизвестных источников - то юзеру приходится ковыряться в настройках и включать тумблер "Разрешить скачивание из ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать приложение на android с элементарной логикой. В приложении будет открываться *анимация (заглушка) А при определенных параметрах юзера - будет открываться сайт во встроенном браузере. (Например только людям из России, только с самсунгов, только с ...Разработка игр6 заявокЗакрыт5 лет назад