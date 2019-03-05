derkaska23

Илья Нечипоренко derkaska23

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dariyapelykh
Дария 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сверстать 1 страницу c формой и настроить отправку заявок с формы
Прекрасный заказчик. Задача поставлена четко и понятно. Оплата в срок. Рекомендую
Дария все сделала хорошо, были правки, но куда без них.)) Вцелом, рекомендую
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