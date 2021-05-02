Рерайтер, помощник редактора/копирайтера, корректор, специалист по созданию маркетинговых описаний
Знания и навыки:
- литературный русский язык;
- маркетинговые коммуникации;
- написание текстов;
- определение целевой аудитории и ее запросов;
- умение работать с ключевыми словами в тексте;
- знание MS Office;
- проведение опросов с разной тематикой;
- продвижение групп в социальных сетях;
- настройка таргетированной рекламы.
О себе:
Люблю активный отдых, веду здоровый образ жизни, замужем, двое детей.
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