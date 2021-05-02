darjai

Дарья darjai

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рерайтер, помощник редактора/копирайтера, корректор, специалист по созданию маркетинговых описаний

Знания и навыки:

- литературный русский язык;

- маркетинговые коммуникации;

- написание текстов;

- определение целевой аудитории и ее запросов;

- умение работать с ключевыми словами в тексте;

- знание MS Office;

- проведение опросов с разной тематикой;

- продвижение групп в социальных сетях;

- настройка таргетированной рекламы.

О себе:

Люблю активный отдых, веду здоровый образ жизни, замужем, двое детей.