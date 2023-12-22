Графический дизайнер/Иллюстратор

Меня зовут Екатерина, на протяжении четырех лет работаю дизайнером в рекламном агентстве. Выполнила более двух сотен различных заказов, среди которых:

• разработка логотипов

• визиток

• баннеров

• постеров

• меню

• отрисовка векторных изображений

• создание иллюстраций

• и многое другое!

Буду рада сотрудничеству!