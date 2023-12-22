Графический дизайнер/Иллюстратор
Меня зовут Екатерина, на протяжении четырех лет работаю дизайнером в рекламном агентстве. Выполнила более двух сотен различных заказов, среди которых:
• разработка логотипов
• визиток
• баннеров
• постеров
• меню
• отрисовка векторных изображений
• создание иллюстраций
• и многое другое!
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Иллюстрация для сайта29 просмотров
- Иллюстрация по фото23 просмотра
- Иллюстрация по фото20 просмотров
- Иллюстрация к книге20 просмотров
- Иллюстрация к книге13 просмотров
- Иллюстрация к книге15 просмотров
- Иллюстрация к книге12 просмотров
- Персонаж в стиле "Аниме"12 просмотров
- Персонаж в стиле "Аниме"11 просмотров
- Персонаж в стиле "Аниме"14 просмотров
- NFT12 просмотров
- Иллюстрация к книге7 просмотров