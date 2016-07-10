dark_te18

Дмитрий dark_te18

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Если подал заявку на вашу работу - значит я в этом разбираюсь! Доведу работу до конца и в сжатые сроки

Работаю в разных областях, от копирайтинга до создания небольших дизайн-проектов (аватарки, фавиконы, логотипы).

Если я подал заявку на ваше задание - значит в своих силах я уверен на 100%

Отзывы заказчиков

O_V_Goncharova
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Контрольная -Электромагнитная совместимость в электроэнергетике
Дмитрий, спасибо за сотрудничество! Все оперативно и качественно. Рекомендую автора
Очень доволен сотрудничеством, оперативной проверкой и оплатой заданий. Спасибо)
Ответный отзыв
dmitrytulubaev
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Анализ данных
Вновь качественно и в срок выполненная работа! Спасибо)
Еще одно хорошее задание с быстрой оплатой. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
O_V_Goncharova
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Контрольная -Электромагнитная совместимость в электроэнергетике
Рекомендую Дмитрия, как надежного автора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Благодарю за сотрудничество! Будем работать дальше
Ответный отзыв
dmitrytulubaev
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Отлично и в срок выполненная работа! Рекомендую исполнителя!
Весьма доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Несложная работа, достойная цена и быстрая оплата))) Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв