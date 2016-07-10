Если подал заявку на вашу работу - значит я в этом разбираюсь! Доведу работу до конца и в сжатые сроки

Работаю в разных областях, от копирайтинга до создания небольших дизайн-проектов (аватарки, фавиконы, логотипы).

Если я подал заявку на ваше задание - значит в своих силах я уверен на 100%