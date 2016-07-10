Если подал заявку на вашу работу - значит я в этом разбираюсь! Доведу работу до конца и в сжатые сроки
Работаю в разных областях, от копирайтинга до создания небольших дизайн-проектов (аватарки, фавиконы, логотипы).
Если я подал заявку на ваше задание - значит в своих силах я уверен на 100%
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Дмитрий, спасибо за сотрудничество! Все оперативно и качественно. Рекомендую автора
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, оперативной проверкой и оплатой заданий. Спасибо)
$20
10 баллов
9 лет назад
Вновь качественно и в срок выполненная работа! Спасибо)
Ответный отзыв
Еще одно хорошее задание с быстрой оплатой. Благодарю за работу!
$25
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Дмитрия, как надежного автора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество! Будем работать дальше
$10
10 баллов
9 лет назад
Отлично и в срок выполненная работа! Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
Весьма доволен сотрудничеством с данным заказчиком. Несложная работа, достойная цена и быстрая оплата))) Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!