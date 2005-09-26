Видео-монтажер

Виталик, видеомонтажер с опытом работы и опытом блогера.



Я сделаю ваше видео интересным и захватывающим.

Я имею опыт монтажа видеороликов для различных целей, от рекламы до документальных фильмов. Я хорошо понимаю, как сделать видео, которое будет просмотрено зрителем на одном дыхании.

Я также имею опыт создания контента для YouTube. В прошлом я был блогером с 30 тысячами подписчиков, поэтому я знаю, как заинтересовать зрителей и привлечь их внимание.



Я работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Photoshop и Cinema 4D.



Я всегда учусь новому и стремлюсь улучшить свои навыки.

Я предлагаю индивидуальный подход к каждому клиенту. Я всегда выполняю свои обязательства в срок и в рамках бюджета.



Если вы ищете видеомонтажера, который сделает ваше видео лучшим, обращайтесь ко мне.

Или свяжитесь со мной по адресу: [email protected]

Я буду рад помочь вам воплотить вашу идею в жизнь!