Виталик, видеомонтажер с опытом работы и опытом блогера.
Я сделаю ваше видео интересным и захватывающим.
Я имею опыт монтажа видеороликов для различных целей, от рекламы до документальных фильмов. Я хорошо понимаю, как сделать видео, которое будет просмотрено зрителем на одном дыхании.
Я также имею опыт создания контента для YouTube. В прошлом я был блогером с 30 тысячами подписчиков, поэтому я знаю, как заинтересовать зрителей и привлечь их внимание.
Я работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Photoshop и Cinema 4D.
Я всегда учусь новому и стремлюсь улучшить свои навыки.
Я предлагаю индивидуальный подход к каждому клиенту. Я всегда выполняю свои обязательства в срок и в рамках бюджета.
Если вы ищете видеомонтажера, который сделает ваше видео лучшим, обращайтесь ко мне.
Или свяжитесь со мной по адресу: [email protected]
Я буду рад помочь вам воплотить вашу идею в жизнь!
Портфолио
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