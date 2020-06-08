darler

Елизавета darler

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Художник-иллюстратор из Сибири

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Добрый день, меня зовут Елизавета. Рисую я с 2015 года в традиционном и диджитал (электронном) формате. Более подробно вы можете познакомиться с моим творчеством в группе вк: https://vk.com/darlertyan.

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