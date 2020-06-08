Художник-иллюстратор из Сибири
Добрый день, меня зовут Елизавета. Рисую я с 2015 года в традиционном и диджитал (электронном) формате. Более подробно вы можете познакомиться с моим творчеством в группе вк: https://vk.com/darlertyan.
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Портфолио
- Иллюстрации, арт и дизайн.89 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн.96 просмотров
- Обложки в социальные сети59 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн.90 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн.103 просмотра
- Иллюстрации, арт и дизайн.68 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн.61 просмотр
- Иллюстрации, арт и дизайн.61 просмотр
- Иллюстрации, арт и дизайн. Референсы78 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн, attack on titan78 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн75 просмотров
- Иллюстрации, арт и дизайн67 просмотров