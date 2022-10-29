darriirin

Дарья darriirin

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор

Я Digital иллюстратор, закончила колледж по специализации дизайн с красным дипломом. Специализируюсь на книжных иллюстрациях, артах и стилизованных портретах. Буду рада предложениям о работе.

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Отзывы заказчиков

guest_16663669565773
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать арт
автор отзывчивый и прекрасно понимает все что я хочу. работа сделана быстро и качественно
Прекрасная заказчица, дала чёткое задание и референсы, было приятно работать.
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