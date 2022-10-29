Иллюстратор
Я Digital иллюстратор, закончила колледж по специализации дизайн с красным дипломом. Специализируюсь на книжных иллюстрациях, артах и стилизованных портретах. Буду рада предложениям о работе.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Genshin Impact иллюстрация13 просмотров
- Альбедо( иллюстрация 2022)12 просмотров
- Иллюстрации для книг9 просмотров
- Иллюстрации11 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
автор отзывчивый и прекрасно понимает все что я хочу. работа сделана быстро и качественно
Ответный отзыв
Прекрасная заказчица, дала чёткое задание и референсы, было приятно работать.