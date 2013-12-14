darya777ivanenko

Здравствуйте,Уважаемые заказчики! Рада приветствовать Вас на своей странице.
На данном этапе своей деятельности я занимаюсь разработкой логотипов , Вэб-дизайном, SEO-оптимизация (поисковые системы),контент-менеджер.
По образованию "ПСИХОЛОГ". Работа выполняется быстро и качественно.
Подход профессиональный,ответственный,творческий. В работе важно чётко поставленное ТЗ.
При необходимости помогу его разработать.
От вас требуется своевременная оплата труда и желание улучшить свой продукт в процессе созидания.
Предпочитаю работать с культурными и адекватными людьми.Не приемлю грубость и хамство.
Моё жизненное кредо "Каждое завтра начинается немножечко позавчера!"
Позаботьтесь и Вы о своём завтра,уже сегодня!
Со всеми вопросами обращайтесь в личку.Милости просим.
С Уважением
Дарья ( Ом-line музыка цвета )