darya777ivanenko

Разработка логотипа; Вэб-дизайн; Контент-менеджер ; SEO-оптимизация ;

Здравствуйте,Уважаемые заказчики! Рада приветствовать Вас на своей странице.

На данном этапе своей деятельности я занимаюсь разработкой логотипов , Вэб-дизайном, SEO-оптимизация (поисковые системы),контент-менеджер.

По образованию "ПСИХОЛОГ". Работа выполняется быстро и качественно.

Подход профессиональный,ответственный,творческий. В работе важно чётко поставленное ТЗ.

При необходимости помогу его разработать.

От вас требуется своевременная оплата труда и желание улучшить свой продукт в процессе созидания.

Предпочитаю работать с культурными и адекватными людьми.Не приемлю грубость и хамство.

Моё жизненное кредо "Каждое завтра начинается немножечко позавчера!"

Позаботьтесь и Вы о своём завтра,уже сегодня!

Со всеми вопросами обращайтесь в личку.Милости просим.

С Уважением

Дарья ( Ом-line музыка цвета )