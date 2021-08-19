darya_pichkanova

Дарья Пичканова darya_pichkanovadarya_pichkanova
21 годРоссия/Уфа
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер, веб-разработчик, создание лендингов, создание сайтов под ключ
Я разрабатываю сайты «под ключ» для онлайн и офлайн бизнесов. Опыт работы более 1 года.
Работаю с платформами Tilda и Wix, также с программами Figma и Photoshop.
Этапы работы:
1. Проведение брифа. Узнаю запросы заказчика.
2. Комплексный анализ конкурентов и дизайна сайтов смежных тематик.
3. Делаю прототип сайта.
4. Разработка дизайна, подбор цветовой палитры и шрифтов для сайта.
5. Верстка сайта, подключение домена, почты, CRM, платежных систем.(при необходимости)
6. Адаптация сайта под мобильные устройства.
Согласование с заказчиком после каждого этапа, внесение правок.
Делаю работу в срок, при желании сопровождаю сайт после сдачи сайта. (доп. плата)
Действие аккаунта приостановлено!