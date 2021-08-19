darya_pichkanova

Веб-дизайнер, веб-разработчик, создание лендингов, создание сайтов под ключ

Я разрабатываю сайты «под ключ» для онлайн и офлайн бизнесов. Опыт работы более 1 года.

Работаю с платформами Tilda и Wix, также с программами Figma и Photoshop.

Этапы работы:

1. Проведение брифа. Узнаю запросы заказчика.

2. Комплексный анализ конкурентов и дизайна сайтов смежных тематик.

3. Делаю прототип сайта.

4. Разработка дизайна, подбор цветовой палитры и шрифтов для сайта.

5. Верстка сайта, подключение домена, почты, CRM, платежных систем.(при необходимости)

6. Адаптация сайта под мобильные устройства.

Согласование с заказчиком после каждого этапа, внесение правок.

Делаю работу в срок, при желании сопровождаю сайт после сдачи сайта. (доп. плата)