daryaivan18

Мой опыт работы в сфере маркетинга и СММ дает мне возможность результативно работать над продвижением товаров, развитием коммерческих и личных брендов в рамках маркетинговых стратегий.

Работа с дизайнерами и разработки визуальных концепций, различного рода POSM-материалов, также делает из меня универсального специалиста, который оперативно и качественно предоставляет результат. В качестве СММ-менеджера вела следующие проекты: ресейл-площадка (люксовая одежда), клиника косметологии, клиника стоматологии. Являюсь ведущим маркетологом в дилерском центре Тойота.

Работать могу с совершенно разными сферами и направлениями.

Работаю с пакетом графических редакторов, занимаюсь монтажом видео.