Дарья Русакова daryarusakovadaryarusakova
22 годаРоссия/Новосибирск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Стильный и продающий дизайн для вашего бизнеса
Добрый день! Меня зовут Дарья, и я занимаюсь графическим и веб-дизайном.
Я создаю современный и уникальный дизайн для бизнеса, внимательно изучая деятельность каждого своего клиента. А еще я немного перфекционист. Ну, самую малость. Поэтому к своим проектам я отношусь очень ответственно, доводя до идеала каждую деталь. Вы можете не беспокоиться за конечный результат, потому что я согласовываю каждый шаг с заказчиком и следую ТЗ. Также я могу предлагать какие-то свои идеи, которые, как мне кажется, помогут картинке выглядеть ярче.
Начиная работать со мной, вы получаете:
Индивидуальный подход
Современный и стильный дизайн
Соблюдение сроков
Бесплатные правки
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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