daryarusakova

Дарья Русакова daryarusakova

 
22 годаРоссия/Новосибирск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Стильный и продающий дизайн для вашего бизнеса

Добрый день! Меня зовут Дарья, и я занимаюсь графическим и веб-дизайном.

Я создаю современный и уникальный дизайн для бизнеса, внимательно изучая деятельность каждого своего клиента. А еще я немного перфекционист. Ну, самую малость. Поэтому к своим проектам я отношусь очень ответственно, доводя до идеала каждую деталь. Вы можете не беспокоиться за конечный результат, потому что я согласовываю каждый шаг с заказчиком и следую ТЗ. Также я могу предлагать какие-то свои идеи, которые, как мне кажется, помогут картинке выглядеть ярче.

Начиная работать со мной, вы получаете:

  • Индивидуальный подход

  • Современный и стильный дизайн

  • Соблюдение сроков

  • Бесплатные правки

Буду рада сотрудничеству!