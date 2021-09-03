Копирайтер-маркетолог

Привет! Меня зовут Дарья, я копирайтер. Помогу написать вам понятный, хорошо читаемый и интересный текст для Инстаграм, сайта, ВКонтакте, Яндекс.Дзен.

У меня большой опыт работы в рекламе, который поможет сделать ваши тексты продающими. Знаю, как подробно изучить целевую аудиторию и дать то, что она хочет. Триггеры, боли и страхи помогают нам продавать больше с помощью качественных текстов.

Время - это самый ценный ресурс. Не тратьте его на то, что можете поручить специалисту.