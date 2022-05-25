Художник иллюстратор Портреты, digital иллюстрации, скетчи, раскадровки, логотипы, банеры. Создание и дизайн изображений, составление и обработка коллажей, ретушь изображений. Быстро и качественно выполняю свою работу.

Всегда придерживаюсь сроков

Богатое воображение, чувство гармонии и вкуса.

Ответственность, нацеленность на результат, креативность Также занимаюсь переводом (АНГЛ/РУС). Бакалавр(Ин.яз) 5 лет Также занимаюсь(АНГЛ/РУС). Бакалавр(Ин.яз) 5 лет Контакты Телеграм @dashaaries Почта [email protected]

Я против войны в Украине !