dashaaries

Дарья dashaaries

 
24 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник иллюстратор

Портреты, digital иллюстрации, скетчи, раскадровки, логотипы, банеры.

Создание и дизайн изображений, составление и обработка коллажей, ретушь изображений.

  • Быстро и качественно выполняю свою работу.
  • Всегда придерживаюсь сроков
  • Богатое воображение, чувство гармонии и вкуса.
  • Ответственность, нацеленность на результат, креативность
Также занимаюсь переводом(АНГЛ/РУС). Бакалавр(Ин.яз) 5 лет 

Контакты

Телеграм @dashaaries

Почта [email protected]

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