Художник иллюстратор
Портреты, digital иллюстрации, скетчи, раскадровки, логотипы, банеры.
Создание и дизайн изображений, составление и обработка коллажей, ретушь изображений.
- Быстро и качественно выполняю свою работу.
- Всегда придерживаюсь сроков
- Богатое воображение, чувство гармонии и вкуса.
- Ответственность, нацеленность на результат, креативность
Контакты
Телеграм @dashaaries
Почта [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визитки Логотипы и др12 просмотров
- Digital иллюстрации9 просмотров