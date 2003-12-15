dashafrilance

🔥 Упакую Ваш бизнес в стильный и эффективный сайт 🔥 Сайты для малого и среднего бизнеса
Здравствуйте!
Меня зовут Дарья, я специализированный Web-дизайнер. Я создаю сайты, которые цепляют внимание любого человека!
Мои услуги:
Создание макетов и полных сайтов (работаю преимущественно с Figma и Tilda);
Настройка SEO и доменов;
Адаптация сайтов под любое разрешение.
Я учитываю все желания заказчика, поддерживаю самые смелые решения и воплощаю их в жизнь!
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