dashafrilance

🔥 Упакую Ваш бизнес в стильный и эффективный сайт 🔥 Сайты для малого и среднего бизнеса

Здравствуйте!

Меня зовут Дарья, я специализированный Web-дизайнер. Я создаю сайты, которые цепляют внимание любого человека!

Мои услуги:

Создание макетов и полных сайтов (работаю преимущественно с Figma и Tilda);

Настройка SEO и доменов;

Адаптация сайтов под любое разрешение.

Я учитываю все желания заказчика, поддерживаю самые смелые решения и воплощаю их в жизнь!

Если Вам стало интересно, напишите мне, я Вас проконсультирую