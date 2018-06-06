dashakokhan

Работу нужно выполнить за сутки. Материалы нужно нанести на фасад здания и ландшафт такие как стекло, на тротуар, газон, песчано - гравийная смесь, краска , на деревья. Расставить деревья и кустики. В программе 3д max.
Дизайнер предметно пространственной среды
Здравствуйте.Меня зовут Дарья. Заканчиваю художественный факультет в Витебском государственном технологическом университете. Опыт в дизайне 5 лет.
Возможности создания от визиток до 3D моделирования.
Услуги:
-фотокаллажи
-дизайн логотипов, визиток, листовок и тд.
-3D моделирование корпусной мебели, дизайн интерьера.
-пригласительные на свадьбу, открытки.
По стоимости готова делать недорого для большего опыта.
умею работать в таких программах как 3ds Max,sketchup, PRO100,Photoshop, Corel Draw, AutoЮ
Буду рада вашим заказам.
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- Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На готово построенное здание и форма ландшафта нанести материал и сделать качественные рендеры. Подробно потом в личку.Архитектура зданий8 заявокЗакрыт7 лет назад