dashakokhan

Дарья Кохан dashakokhan

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер предметно пространственной среды

Здравствуйте.Меня зовут Дарья. Заканчиваю художественный факультет в Витебском государственном технологическом университете. Опыт в дизайне 5 лет.

Возможности создания от визиток до 3D моделирования.

Услуги:

-фотокаллажи

-дизайн логотипов, визиток, листовок и тд.

-3D моделирование корпусной мебели, дизайн интерьера.

-пригласительные на свадьбу, открытки.

По стоимости готова делать недорого для большего опыта.

умею работать в таких программах как 3ds Max,sketchup, PRO100,Photoshop, Corel Draw, AutoЮ

Буду рада вашим заказам.