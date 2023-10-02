UX/UI Дизайнер

💥 Дизайн: Web/App, Landing page, UX/UI 💥

👋 Привет!

Меня зовут Даша и я UX/UI Дизайнер. Мне 26 лет, живу в городе Светлогорск, Беларусь.

Стремление сделать свою жизнь лучше, окружить себя хорошими людьми и работой, которая приносит удовольствие, побудило меня выбрать сферу IT. Хотелось связать свою профессию с творчеством, поэтому остановилась на курсе UX/UI Designer.

Люблю кататься на велосипеде и боюсь спускаться по лестницам, каждый раз представляя, как лечу вниз. Начинаю злиться, когда люди опаздывают, хотя сама пунктуальностью не отличаюсь. Я очень справедливый человек, поэтому сделаю Вам справедливо классный дизайн!

📲 Контакты

telegram: dasha_124

skype: live:.cid.91a90aa95f600a63

email: [email protected]