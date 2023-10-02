UX/UI Дизайнер
💥 Дизайн: Web/App, Landing page, UX/UI 💥
👋 Привет!
Меня зовут Даша и я UX/UI Дизайнер. Мне 26 лет, живу в городе Светлогорск, Беларусь.
Стремление сделать свою жизнь лучше, окружить себя хорошими людьми и работой, которая приносит удовольствие, побудило меня выбрать сферу IT. Хотелось связать свою профессию с творчеством, поэтому остановилась на курсе UX/UI Designer.
Люблю кататься на велосипеде и боюсь спускаться по лестницам, каждый раз представляя, как лечу вниз. Начинаю злиться, когда люди опаздывают, хотя сама пунктуальностью не отличаюсь. Я очень справедливый человек, поэтому сделаю Вам справедливо классный дизайн!
📲 Контакты
telegram: dasha_124
skype: live:.cid.91a90aa95f600a63
email: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн landing page адвоката1 просмотр
- Дизайн Dashboard1 просмотр
- Дизайн приложения для отслеживания цикла1 просмотр