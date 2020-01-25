Ретушь/Цветокоррекция/Арт Профессиональная обработка, ретуширование и художественное оформление фотографий и рисунков. Редактирование, сведение, монтаж, чистка фонограмм и аудио файлов. Видеомонтаж. Web-дизайн, верстка, создание сайтов, CMS.

Я против войны в Украине !