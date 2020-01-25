daskraft

Евгений daskraft

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ретушь/Цветокоррекция/Арт

Профессиональная обработка, ретуширование и художественное оформление фотографий и рисунков.

Редактирование, сведение, монтаж, чистка фонограмм и аудио файлов.

Видеомонтаж.

Web-дизайн, верстка, создание сайтов, CMS.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

naoky
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
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Рекомендую.
Можно работать, все гуд!)
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
#244
Аудиомонтаж
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
#253