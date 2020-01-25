Ретушь/Цветокоррекция/Арт
Профессиональная обработка, ретуширование и художественное оформление фотографий и рисунков.
Редактирование, сведение, монтаж, чистка фонограмм и аудио файлов.
Видеомонтаж.
Web-дизайн, верстка, создание сайтов, CMS.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Beauty-ретушь39 просмотров
- Обработка фотографий для публикаций44 просмотра
- Замена цвет объектов на фотографиях42 просмотра
- Обработка фотографий для публикаций46 просмотров
- Дизайн и верстка журналов и каталогов50 просмотров
- Ретушь для Журналов48 просмотров
- Ретушь для каталогов51 просмотр
- Ретушь ч/б фото60 просмотров
- Замена элементов50 просмотров
- Обработка фотографий80 просмотров
- Обтравка98 просмотров
- Ретушь100 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Можно работать, все гуд!)
Обработка фотографий
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
#244
Аудиомонтаж
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
#253