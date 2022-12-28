data_scientist

Senior Data Analyst\BI Developer

Разработка дэшбордов на Excel/Power Bi (Продвинутый юзер Excel, преподовал курсы по VBA/Power Query/DAX)

Автоматизация отчетности через макросы VBA и Power Query. Продвинутый уровень языка DAX для модель данных и разные статистических алгоритмов и вычислении. Вытаскивать данные с web-сайтов по API. Делаю парсеры на Python для выгрузки данных по API с разных веб сайтов(Selenium, Beautifullsoap). Создаю Хранилище данных и витрин данных для различных BI отчетов и ad-hoc анализов. Olap Tabular/MDX кубы на продвинутом уровне. Хорошая знание ETL тулов, автоматизированные очистки данных на Python/SSIS pipelines. Анализ данных на Python (Numpy, Pandas,Ski-learn,Seaborn,Matplotlib). Оптимизация/рефакторинг существующих кодов\скриптов. 2+лет опыта Sql (Oracle, Microsoft Sql) процедуры, оконные функции, views и тк далее