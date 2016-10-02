Делаю переводы, имею уровень английского: С1. По специальности переводчик. Основной профиль IT, бизнес, экономические темы. Работаю 24/7.

Почему так мало работ в портфолио

Очевидный ответ, я только начинающий во фрилансе. Да и по своей глупости множество работ ушло в небытие. Но мы можем помочь друг другу. Вы мне добавите одну работу в портфолио, а я вам качественно, быстро, дешево сделаю перевод.

Имею ли я официальную работу?

Работаю в офисе, специалистом по переводу документов на/с английского языка. Перевожу договоры и подобные документы. Но часто работаю с художественными текстами на других сервисах.

С чем в основном я работаю?

Любые художественные/деловые тексты. Как с английского языка, так и в обратную сторону. Так же владею и украинским языком. Не текстовым переводом занимаюсь редко и только в письменной форме(субтитры), т.к. не владею достаточными ораторскими навыками. Так же с радостью делаю полный перевод сайтов с/без предоставления текста, но во втором случае качество будет ниже.

Какова моя скорость работы?

Скорость моей работы не зависит от цены проекта, работаю я 24/7 с максимальной скоростью, не считая непредвиденных ситуаций, например: долгое отключение света(хотя такого у меня не случалось).

В каком виде я предоставляю готовую работу?

В любом, письменном виде, все зависит от вашего желания. Если вам нужно, даже в .txt файле.

Если у вас есть вопросы, можете задать их по почте: [email protected]