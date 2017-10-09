davidsent

Давид Сентюрин davidsent

 
29 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов "под ключ" | Фирменный стиль (айдентика) | Все для рекламы

Здравствуйте. Меня зовут Давид и я рад, что Вы заинтересовались мои профилем. Хотелось бы рассказать о себе и о проектах над которыми я работал, но к сожалению это займет много времени. В кратце расскажу об основных своих преимуществах.

Важным качеством которым я обладаю - качественное выполнение поставленных задач. Из своего 2-х годичного опыта в дизайне и маркетинге я привык и очень люблю получать приятную обратную связь. Около 97% клиентов остаются довольными после работы со мной. Эту цифру я написал не для того, чтобы продать Вам себя или получить заказ. Это реальная цифра, которой я горжусь! Доводить работу до момента, когда заказчик будет доволен и получает максимальный результат - это я считаю достойным взаимодействием и потраченным временем.

Чем же я могу Вам помочь:

- Landing Page (Полный цикл работ)

- Веб-дизайн

- Корпоративный сайт (Полный цикл работ)

- Прототипирование

- Брэндинг (от логотипа, до Вашего журнала)

В работе ценю: осознанность, четко поставленную задачу, честность и легкий подход.

Давайте обсудим Ваш проект?

Отзывы заказчиков
minina_aa
Анна 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Оформить страницу компании в FB и ВК
Рекомендую! По срокам тормозила я сама. Давид внимательный, адекватный и приятный в общении. У нас получилось эффективное сотрудничество, он понял и разобрался в том, что мне нужно. Отлично подобрал шрифты и стиль для оформления. Довольна работой, всем рекомендую!
Очень доволен работой с Анной. Приятное общение, четко поставленные задачи и лояльность к пробам и поиску дизайна. Оплата выполнена в течении 1 часа. Рекомендую как сознательного и ответственного заказчика. Удачи Вам в будущих проектах! )
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