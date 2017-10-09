Здравствуйте. Меня зовут Давид и я рад, что Вы заинтересовались мои профилем. Хотелось бы рассказать о себе и о проектах над которыми я работал, но к сожалению это займет много времени. В кратце расскажу об основных своих преимуществах.
Важным качеством которым я обладаю - качественное выполнение поставленных задач. Из своего 2-х годичного опыта в дизайне и маркетинге я привык и очень люблю получать приятную обратную связь. Около 97% клиентов остаются довольными после работы со мной. Эту цифру я написал не для того, чтобы продать Вам себя или получить заказ. Это реальная цифра, которой я горжусь! Доводить работу до момента, когда заказчик будет доволен и получает максимальный результат - это я считаю достойным взаимодействием и потраченным временем.
Чем же я могу Вам помочь:
- Landing Page (Полный цикл работ)
- Веб-дизайн
- Корпоративный сайт (Полный цикл работ)
- Прототипирование
- Брэндинг (от логотипа, до Вашего журнала)
В работе ценю: осознанность, четко поставленную задачу, честность и легкий подход.
Давайте обсудим Ваш проект?
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