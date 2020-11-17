davyd7312

Давид Иванцюк davyd7312

 
21 годУкраина/Хмельницкий
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер

Всем, привет!

В жизни важно найти то чем хочется заниматься, и я нашёл. Это веб-дизайн.

Кратко о себе.

Я студент, учусь на специальность инженера механика, но быть инженером механиком я оооооочень не хочу. Поэтому я выбрал профессию веб-дизайнера. Да я новичок, но я люблю свою роботу, потому что дизайн это круто, я ответственный и быстро учусь. Обращаясь ко мне за дизайном Вы получите массу позитивных эмоций. 

Приятного сотрудничества!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
webtehnology
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нарисовать 2 блока для сайта
Все супер, быстро и качественно!
Заказчик толковый, все доступно объяснил, оплата вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$4/час
от $50от 3 дней
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