Веб-дизайнер

Всем, привет!

В жизни важно найти то чем хочется заниматься, и я нашёл. Это веб-дизайн.

Кратко о себе.

Я студент, учусь на специальность инженера механика, но быть инженером механиком я оооооочень не хочу. Поэтому я выбрал профессию веб-дизайнера. Да я новичок, но я люблю свою роботу, потому что дизайн это круто, я ответственный и быстро учусь. Обращаясь ко мне за дизайном Вы получите массу позитивных эмоций.

Приятного сотрудничества!