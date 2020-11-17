Веб-дизайнер
Всем, привет!
В жизни важно найти то чем хочется заниматься, и я нашёл. Это веб-дизайн.
Кратко о себе.
Я студент, учусь на специальность инженера механика, но быть инженером механиком я оооооочень не хочу. Поэтому я выбрал профессию веб-дизайнера. Да я новичок, но я люблю свою роботу, потому что дизайн это круто, я ответственный и быстро учусь. Обращаясь ко мне за дизайном Вы получите массу позитивных эмоций.
Приятного сотрудничества!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Все супер, быстро и качественно!
Ответный отзыв
Заказчик толковый, все доступно объяснил, оплата вовремя, рекомендую
Дизайн сайтов
1 отзыв
$4/час
от $50от 3 дней
#656