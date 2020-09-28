Крутой дизайн для бизнеса 🔥

Блог о веб-дизайне и фрилансе 

Можно узнать полезную информацию, а так-же убедится, что я живой человек 

 Instagram: https://www.instagram.com/duvi.k/?hl=ru

 Behance: https://www.behance.net/duvi

Привет! 

Меня зовут Давид, мне 20 лет(не 25+), живу в Украине. Люблю дизайнить, из-за этого очень часто забываю кушать и пить, за что получаю по шапке от тренера. Учился на повара-кондитера, но не срослось. Люблю фотографировать и обрабатывать фотки, иногда играю в игры, не боюсь пробовать что-то новое, а ещё мечтаю полететь со своей девушкой на Бали 

Общаюсь в удобном для вас формате

Голосом? Перепиской? А может голосовыми? — без проблем!

2 концепта первого экрана

Для согласования вы получаете не один концепт первого экрана, а сразу 2!

Бесплатные правки

За правки доплачивать ничего не нужно, но я всё-же надеюсь на адекватные правки, а не "подвинуть логотип на 1px" 

Предоплата 50%

Это нужно для того, чтобы я понимал, что вы готовы работать именно со мной, а не написали нескольким дизайнерам, чтобы провести мега-конкурс. Я готов вернуть предоплату, если дизайн совсем не понравился и никакие правки не помогут.

Открыт для ваших проектов. Пишите в лс! 