коррекция, написание текстов, расшифровка звукозаписи

Последние +12 лет я участвовала в проектах по трансформации бизнеса в регионах Европы, Ближнего

Востока и Африки и СНГ. Я развила навыки в области консалтинга,

бизнес-процессов в области финансов, логистики и реализации крупных и сложных

программ трансформации предприятий. В качестве бизнес-консультанта участвовала

в успешно реализованных международных многопрофильных проектах. У меня была

возможность работать в следующих отраслях: нефтегазовая промышленность,

промышленное проектирование и логистика, IT. В настоящее время у меня есть общее представление о решении ERP SAP, а также о бизнес-процессах «от начала до конца» в области финансов (бухгалтерский учет,

дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и управление активами), а

также цепочки поставок (от заказа до кассы и покупки). платить). В дополнение к

этому я также прошела обучение по настройке и процессам для SAP FI-CO, SD, MM и PP, которые напрямую связаны с этими бизнес-процессами. Я свободно говорю на английском, русском,

чешском, активно изучаю испанский язык. У меня сильные офисные навыки. Я

владею: сбором требований пользователей, документированием моделей

бизнес-процессов, разработкой планов действий и отчетами по проектам. Я способна

быстро действовать, самостоятельна и имею хорошее понимание ведения бизнеса в

области реинжиниринга процессов и внедрения систем. У меня есть необходимый

характер, мотивация и навыки, чтобы приносить пользу в проектах по

трансформации бизнеса. Я осведомлена о требованиях международного рынка труда в

отношении мобильности, работы в нескольких часовых поясах и виртуальных средах,

а также о важности межличностного общения.