Последние +12 лет я участвовала в проектах по трансформации бизнеса в регионах Европы, Ближнего
Востока и Африки и СНГ. Я развила навыки в области консалтинга,
бизнес-процессов в области финансов, логистики и реализации крупных и сложных
программ трансформации предприятий. В качестве бизнес-консультанта участвовала
в успешно реализованных международных многопрофильных проектах. У меня была
возможность работать в следующих отраслях: нефтегазовая промышленность,
промышленное проектирование и логистика, IT. В настоящее время у меня есть общее представление о решении ERP SAP, а также о бизнес-процессах «от начала до конца» в области финансов (бухгалтерский учет,
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и управление активами), а
также цепочки поставок (от заказа до кассы и покупки). платить). В дополнение к
этому я также прошела обучение по настройке и процессам для SAP FI-CO, SD, MM и PP, которые напрямую связаны с этими бизнес-процессами. Я свободно говорю на английском, русском,
чешском, активно изучаю испанский язык. У меня сильные офисные навыки. Я
владею: сбором требований пользователей, документированием моделей
бизнес-процессов, разработкой планов действий и отчетами по проектам. Я способна
быстро действовать, самостоятельна и имею хорошее понимание ведения бизнеса в
области реинжиниринга процессов и внедрения систем. У меня есть необходимый
характер, мотивация и навыки, чтобы приносить пользу в проектах по
трансформации бизнеса. Я осведомлена о требованиях международного рынка труда в
отношении мобильности, работы в нескольких часовых поясах и виртуальных средах,
а также о важности межличностного общения.
Портфолио
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