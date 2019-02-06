dbashkirov

Денис dbashkirov

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
МОЩНЫЙ ЛОГОТИП ЗА 30%. ЭФФЕКТИВНАЯ КРАСОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗ ШАБЛОНОВ.

НЕДОРОГО, НО НЕ БЕСПЛАТНО, СОЗДАМ ЛОГОТИП, КОТОРЫЙ:

  • Станет лицом Вашего бизнеса (мероприятия)
  • Оставит приятный отпечаток в сознании
  • Заставит вернуться потребителя к Вам
МОИ ПРИНЦИПЫ:

  • Понятная простота
  • Ничего неуместного
  • Актуальность на долгие годы
  • Узнаваемость
  • Индивидуальность
  • Масштабируемость
  • Независимость от цвета и среды применения
  • ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО независимо от Вашего бюджета.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮНОВОГО ОБРАЗА ВАШЕГО БИЗНЕСА (СОБЫТИЯ):

Исследование компании (направленности мероприятия)

Анализ рыночного сектора, айдентики конкурентов

Проверка на отсутствие аналогов

Мозговой штурм

Творческая работа

Консультирование с заказчиком

Презентация результатов работы на каждом этапе

Визуализация логотипа

Представление исходных файлов в форматах AI,PDF,PNG.

Пунктуальность, порядочность

Слоган для продвижения – В ПОДАРОК!

Почему Вам выгодно заказать разработку логотипа у меня ?

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ЗА 30% РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ!!!

Мои работы представлены в портфолио. 

Детали, стоимость, условия, сроки –в дальнейшем диалоге.

Цена разработки логотипа и срок выполнения заказа оговаривается в индивидуальном порядке после заполнения

брифа, который направлю по Вашему запросу.

Я – талантливый дизайнер, в свободное от работы время готовый посвятить себя созданию символа Вашей мечты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работаю только на качественный результат.

Почти, не совсем, пойдет, не успел …. – запрещенные слова в моей работе.

Работа творческая, требующая индивидуального подхода.

ТОЛЬКО ПРЕДОПЛАТА не менее 30 %. Окончательный расчет при сдаче проекта.

Принимаю PayPal,Сбербанк, QIWI,WebMoney.

До заключения контракта варианты,наброски не представляю, мыслями и фантазиями не делюсь. 

В конкурсах не участвую, идеями бесплатно не разбрасываюсь.

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