НЕДОРОГО, НО НЕ БЕСПЛАТНО, СОЗДАМ ЛОГОТИП, КОТОРЫЙ:
- Станет лицом Вашего бизнеса (мероприятия)
- Оставит приятный отпечаток в сознании
- Заставит вернуться потребителя к Вам
- Понятная простота
- Ничего неуместного
- Актуальность на долгие годы
- Узнаваемость
- Индивидуальность
- Масштабируемость
- Независимость от цвета и среды применения
- ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО независимо от Вашего бюджета.
Анализ рыночного сектора, айдентики конкурентов
Проверка на отсутствие аналогов
Мозговой штурм
Творческая работа
Консультирование с заказчиком
Презентация результатов работы на каждом этапе
Визуализация логотипа
Представление исходных файлов в форматах AI,PDF,PNG.
Пунктуальность, порядочность
Слоган для продвижения – В ПОДАРОК!
Почему Вам выгодно заказать разработку логотипа у меня ?
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ЗА 30% РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ!!!
Мои работы представлены в портфолио.
Детали, стоимость, условия, сроки –в дальнейшем диалоге.
Цена разработки логотипа и срок выполнения заказа оговаривается в индивидуальном порядке после заполнения
брифа, который направлю по Вашему запросу.
Я – талантливый дизайнер, в свободное от работы время готовый посвятить себя созданию символа Вашей мечты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работаю только на качественный результат.
Почти, не совсем, пойдет, не успел …. – запрещенные слова в моей работе.
Работа творческая, требующая индивидуального подхода.
ТОЛЬКО ПРЕДОПЛАТА не менее 30 %. Окончательный расчет при сдаче проекта.
Принимаю PayPal,Сбербанк, QIWI,WebMoney.
До заключения контракта варианты,наброски не представляю, мыслями и фантазиями не делюсь.
В конкурсах не участвую, идеями бесплатно не разбрасываюсь.
- Мои работы131 просмотр
- Мои работы143 просмотра
- Мои работы119 просмотров
- Моя гордость130 просмотров
- Агентство космического туризма101 просмотр
- Смарт кафе новый взгляд на кофе106 просмотров
- Текстильное ателье96 просмотров
- Презентация для американской компании123 просмотра
- УНИКАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВАШЕЙ ИДЕИ117 просмотров
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПРОЕКТА, СОБЫТИЯ, УРОКА121 просмотр