МОЩНЫЙ ЛОГОТИП ЗА 30%. ЭФФЕКТИВНАЯ КРАСОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗ ШАБЛОНОВ.

НЕДОРОГО, НО НЕ БЕСПЛАТНО, СОЗДАМ ЛОГОТИП, КОТОРЫЙ:

Станет лицом Вашего бизнеса (мероприятия)

Оставит приятный отпечаток в сознании

Заставит вернуться потребителя к Вам

МОИ ПРИНЦИПЫ:

Понятная простота

Ничего неуместного

Актуальность на долгие годы

Узнаваемость

Индивидуальность

Масштабируемость

Независимость от цвета и среды применения

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО независимо от Вашего бюджета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮНОВОГО ОБРАЗА ВАШЕГО БИЗНЕСА (СОБЫТИЯ):

Исследование компании (направленности мероприятия)

Анализ рыночного сектора, айдентики конкурентов

Проверка на отсутствие аналогов

Мозговой штурм

Творческая работа

Консультирование с заказчиком

Презентация результатов работы на каждом этапе

Визуализация логотипа

Представление исходных файлов в форматах AI,PDF,PNG.

Пунктуальность, порядочность

Слоган для продвижения – В ПОДАРОК!

Почему Вам выгодно заказать разработку логотипа у меня ?

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ЗА 30% РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШАБЛОНЫ!!!

Мои работы представлены в портфолио.

Детали, стоимость, условия, сроки –в дальнейшем диалоге.

Цена разработки логотипа и срок выполнения заказа оговаривается в индивидуальном порядке после заполнения

брифа, который направлю по Вашему запросу.

Я – талантливый дизайнер, в свободное от работы время готовый посвятить себя созданию символа Вашей мечты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работаю только на качественный результат.

Почти, не совсем, пойдет, не успел …. – запрещенные слова в моей работе.

Работа творческая, требующая индивидуального подхода.

ТОЛЬКО ПРЕДОПЛАТА не менее 30 %. Окончательный расчет при сдаче проекта.

Принимаю PayPal,Сбербанк, QIWI,WebMoney.

До заключения контракта варианты,наброски не представляю, мыслями и фантазиями не делюсь.

В конкурсах не участвую, идеями бесплатно не разбрасываюсь.