Приветствую Вас на странице своего профиля :) Я начинающий IT-специалист (второкурсник в ЛЭТИ), имею скромный опыт в разработке, отсюда приемлемые цены ;) Знаю HTML, CSS, JavaScrypt+JQuery, PHP7+Yii+Laravel, MySQL, WordPress, использую Bootstrap, технологии AJAX, методологию BEM. Умею делать лендинги, блоги, интернет-магазины, сайты-визитки и т.д.. Возможна удалённая помощь по Team Viewer! О себе: вежливый, терпеливый и активный! Обращайтесь ;)