Я маю понад 1 рік досвіду у створенні сучасних, унікальних і простих у використанні веб-сайтів, які допоможуть вам досягти і зміцнити ваші бізнес-цілі.
Моя особиста мета - створити веб-сайт з адаптивним кодом, який найкраще відображається на будь-якому пристрої та збільшує продажі за рахунок часу, який користувачі проводять на ньому.
Мій досвід - цільові сторінки з анімацією, керованою прокруткою, з використанням лише чистого коду, без фреймворків.
Відповідальність:
- Завжди доводжу роботу до кінця
- не порушую терміни;
- завжди онлайн.
Спеціалізація:
- Розробка кросбраузерного, валідного, адаптивного, чистого та зрозумілого коду. Доступність, юзабіліті, продуктивність, анімація.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM, GULP, WebPack