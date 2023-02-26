Front-end Developer

Я маю понад 1 рік досвіду у створенні сучасних, унікальних і простих у використанні веб-сайтів, які допоможуть вам досягти і зміцнити ваші бізнес-цілі.

Моя особиста мета - створити веб-сайт з адаптивним кодом, який найкраще відображається на будь-якому пристрої та збільшує продажі за рахунок часу, який користувачі проводять на ньому.

Мій досвід - цільові сторінки з анімацією, керованою прокруткою, з використанням лише чистого коду, без фреймворків.

Відповідальність:

- Завжди доводжу роботу до кінця

- не порушую терміни;

- завжди онлайн.

Спеціалізація:

- Розробка кросбраузерного, валідного, адаптивного, чистого та зрозумілого коду. Доступність, юзабіліті, продуктивність, анімація.

Технології:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM, GULP, WebPack