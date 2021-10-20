Качественно и быстро - верстка макетов.
👋 Привет!
Меня зовут Илья и я веб-разработчик. Мне 20 лет я из города Одесса. Всегда готов сверстать ваш макет любой сложности .
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3 анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, Bootstrap.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Ilya_pinchuk
Портфолио
- Local Stores71 просмотр
- Тестовый макет. Проработка слайдеров83 просмотра
- Тестовое задание для портфолио50 просмотров
- Тестовый макет для портфолио. Работа с анимацией.59 просмотров