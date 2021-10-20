Качественно и быстро - верстка макетов.

﻿👋 Привет!

Меня зовут Илья и я веб-разработчик. Мне 20 лет я из города Одесса. Всегда готов сверстать ваш макет любой сложности .

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3 анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, Bootstrap.

Связь: