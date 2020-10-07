Примусь за увлекательную работу, связанную с творчеством

Привет, каждому, кто посетил мою страницу. Меня зовут Дайана. Я увлекаюсь путешествиями, туризмом, велосипедом, немного играю на гитаре, пою и люблю всё связанное с творчеством. Мне нравится писать стихи, небольшие рассказы, говорят, что у меня красивый голос, да и мне он по душе, поэтому интересны заказы, связанные с использованием этого прекрасного инструмента. Мне хотелось бы читать сказки, книги, возможно документальные публикации. А в целом, я бы принялась за любую работу, где применимы мои таланты. Всем добра!